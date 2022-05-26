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Улан-удэнка отказывалась прекращать пьянку и получила удар ножом

Улан-удэнка отказывалась прекращать пьянку и получила удар ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Конфликт произошёл, когда мужчина попытался спрятать алкоголь от возлюбленной

54-летний улан-удэнец пырнул ножом 49-летнюю сожительницу за то, что она отказывалась прекращать пьянку. Конфликт произошёл 23 мая в квартире пары.

О женщине с ножевыми ранениями в полицию сообщил фельдшер бригады скорой помощи.

- На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы, задержавший злоумышленника, а также следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства выяснилось, что тяжкие телесные повреждения нанёс 54-летний сожитель женщины, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Пара накануне распивала алкоголь. И, хотя они и собирались на работу с утра, продолжили посиделки и на следующий день.

Мужчина не раз уговаривал свою подругу прекратить пить и даже спрятал от неё спиртное, чем вызвал её гнев. В какой-то момент ссоры под руку мужчине попал нож, которым он нанёс ранение женщине.

Улан-удэнец, находясь в шоковом состоянии, обратился к соседке, которая и вызвала скорую и полицию.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, уточнили в МВД по Бурятии. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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