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В Бурятии из-за пожара готовятся к эвакуации людей

В Бурятии из-за пожара готовятся к эвакуации людей
Происшествия,  Фото:очевидец, опубликовано газетой "Вперёд"
Огонь перешёл на четыре дачных дома и на ферму

В Заиграевском районе Бурятии тушат пожар, из-за которого готовятся к эвакуации людей. Огонь с сухой травы уже перешёл на четыре дачных дома и на ферму, сообщается в группе «Заиграево-инфо».

Сухая трава загорелась днём недалеко от села Усть-Брянь. Рядом находится СНТ «Лето».

Сперва сообщалось, что угрозу населённому пункту нет. Однако из-за сильного ветра пламя разгорелось, и огонь перекинулся сперва на два дачных дома в СНТ, а затем ещё на два. Также загорелась местная ферма.

Осложняет тушение пожара сильный ветер, порывы которого достигают 19 м/с.

Готовится эвакуация жителей СНТ «Лето». Людей планируется разместить в Усть-Брянской школе. На место направлены автобусы для перевозки жителей.

Сейчас общая площадь пожара составляет 10 га. С огнём борются более 40 человек, задействовано 14 единиц техники. На помощь заиграевским пожарным прибыли пожарные расчёты из Улан-Удэ.


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