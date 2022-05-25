В Бурятии из-за пожара готовятся к эвакуации людей

Происшествия, Фото: очевидец, опубликовано газетой "Вперёд"

Огонь перешёл на четыре дачных дома и на ферму



В Заиграевском районе Бурятии тушат пожар, из-за которого готовятся к эвакуации людей. Огонь с сухой травы уже перешёл на четыре дачных дома и на ферму, сообщается в группе «Заиграево-инфо».



Сухая трава загорелась днём недалеко от села Усть-Брянь. Рядом находится СНТ «Лето».



Сперва сообщалось, что угрозу населённому пункту нет. Однако из-за сильного ветра пламя разгорелось, и огонь перекинулся сперва на два дачных дома в СНТ, а затем ещё на два. Также загорелась местная ферма.



Осложняет тушение пожара сильный ветер, порывы которого достигают 19 м/с.



Готовится эвакуация жителей СНТ «Лето». Людей планируется разместить в Усть-Брянской школе. На место направлены автобусы для перевозки жителей.



Сейчас общая площадь пожара составляет 10 га. С огнём борются более 40 человек, задействовано 14 единиц техники. На помощь заиграевским пожарным прибыли пожарные расчёты из Улан-Удэ.





