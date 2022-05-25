На хищениях попалась экс-начальница централизованной бухгалтерии районного управления образования
В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» управления образования Мухоршибирского района. 43-летняя женщина обвиняется по статье «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения».
В кассе МКУ «Централизованная бухгалтерия» хранились наличные деньги муниципальных образовательных учреждений. В том числе там были деньги крупного детского сада – плата родителей за посещение детсада и за питание.
- По данным следствия, обвиняемая с декабря 2017 по конец мая 2020 года путём обмана подчиненных работников, которые имели доступ к поступающим деньгам, получила от них и похитила более 184 тысяч рублей. Деньги она потратила на свои личные нужды, в том числе на погашение личного кредита и другие цели, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.
Хищение вскрыли после увольнения женщины. Новый начальник бухгалтерии провёл внутреннюю ревизию и выявил недостачу денег. После чего обратился в полицию. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии подтвердили преступления.
В ходе предварительного следствия у обвиняемой изъяли ювелирные украшения, бытовую и компьютерную технику. На изъятое наложили арест для обеспечения условий возможной конфискации имущества. После этого женщина возместила причинённый преступлением вред.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Бурятии начальница бухгалтерии растрачивала деньги детсада
Происшествия, Фото:
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