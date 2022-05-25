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В Бурятии возбудили ещё одно дело о контрабанде леса

В Бурятии возбудили ещё одно дело о контрабанде леса
Происшествия, 
За границу незаконно вывезли древесину на 27 млн рублей

В Бурятии возбуждено очередное уголовное дело о контрабанде древесины. На этот раз речь идёт об ущербе в 27 млн рублей

- Установлено, что общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Бурятии, в январе 2022 года в адрес иностранной компании отправило более 4 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной. Стоимость вывезенной за пределы Российской Федерации древесины составила более 27 млн рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Однако лес, как выяснилось, был вырублен «чёрными» лесорубами. А чтобы вывезти древесину, фирма предоставила документы с липовыми сведениями о поставщике.

Таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая стало известно, что Бурятская таможня пресекла незаконный вывоз в Китай 19 тысяч кубометров древесины стоимостью 230 млн рублей. По решению суда бизнесмен арестован и помещён в следственный изолятор.

В апреле бизнесмен из Бурятии стал фигурантом четырёх уголовных дел о незаконном экспорте 19,8 тысячи кубометров леса стоимостью более 100 млн рублей.

Также в апреле руководителю бурятской фирмы предъявили обвинение в незаконном экспорте древесины на 36 млн рублей.

В феврале в Бурятии за контрабанду леса были осуждены двое россиян и гражданин Китая. Они организовали незаконный вывоз в Китай 2,5 тысяч кубометров пиломатериалов стоимостью более 20 млн рублей.



контрабанда леса

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