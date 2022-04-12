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В Бурятии раскрыли контрабанду леса на 100 миллионов

В Бурятии раскрыли контрабанду леса на 100 миллионов
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
На бизнесмена, незаконно вывозившего лес за границу, возбудили несколько уголовных дел

Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом четырёх уголовных дел о незаконном экспорте 19,8 тысячи кубометров леса стоимостью более 100 млн рублей. Факты контрабанды выявили таможенники и сотрудники транспортной прокуратуры.

Вывозили незаконный вырубленный лес через железнодорожный пункт пропуска Наушки в Бурятии и через Забайкальск в Забайкальском крае.

- В ходе расследования установлено, что бизнесмен заключил несколько контрактов с иностранными компаниями на поставку пиломатериалов хвойных пород. В таможенные органы для декларирования он предоставил недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Бурятская таможня возбудила четыре уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальная санкция по статье составляет семь лет лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно уголовное дело в Бурятии возбудили в отношении ещё одного руководителя фирмы, который обвиняется в незаконном экспорте древесины на 36 млн рублей.

контрабанда леса

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