На бизнесмена, незаконно вывозившего лес за границу, возбудили несколько уголовных дел
Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом четырёх уголовных дел о незаконном экспорте 19,8 тысячи кубометров леса стоимостью более 100 млн рублей. Факты контрабанды выявили таможенники и сотрудники транспортной прокуратуры.
Вывозили незаконный вырубленный лес через железнодорожный пункт пропуска Наушки в Бурятии и через Забайкальск в Забайкальском крае.
- В ходе расследования установлено, что бизнесмен заключил несколько контрактов с иностранными компаниями на поставку пиломатериалов хвойных пород. В таможенные органы для декларирования он предоставил недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Бурятская таможня возбудила четыре уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальная санкция по статье составляет семь лет лишения свободы.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно уголовное дело в Бурятии возбудили в отношении ещё одного руководителя фирмы, который обвиняется в незаконном экспорте древесины на 36 млн рублей.
В Бурятии раскрыли контрабанду леса на 100 миллионов
Происшествия, Фото:
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