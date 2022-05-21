Житель Бурятии получил ожоги, пытаясь потушить пожар







- Со слов хозяина, во время происшествия он находился в гараже, именно там произошло возгорание. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Заиграевского района УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Алексей Ткаченко.



Огонь полностью уничтожил дом, гараж, автомобиль, сарай и надворные постройки на общей площади 168 квадратных метров. Кроме того, пламя повредило соседний дом и сгорела стайка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Всего к тушению привлекались 8 человек личного состава и 5 единиц техники.











Вечером 20 мая на улице Лесная села Старая Курба Заиграевского района загорелись надворной постройки. На место незамедлительно прибыл дежурный караул пожарной части государственной противопожарной службы Бурятии.На момент их прибытия наблюдалось горели надворные постройки, гараж и дом. Чтобы локализовать открытое горение пожарным потребовалось больше часа. Тушение пожара осложнялось из-за порывистого ветра.При попытке самостоятельного тушения 35-летний хозяин дома получил ожоги рук. Медицинские работники госпитализировали его в больницу.