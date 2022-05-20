Житель Бурятии выловил байкальского омуля на 430 тысяч

Транспортные полицейские в ходе рейда на озере Байкал в местности Култушная в Кабанском районе Бурятии поймали браконьера. 48-летний местный житель при помощи резиновой лодки и рыболовных сетей общей длиной около 80 метров выловил 59 штук омуля.
Ущерб, причинённый государству действиями браконьера, составил 430 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В ходе проверки транспортные полицейские изъяли у мужчины рыбу, навигационное оборудование и сети.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба». Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Подозреваемый вину признал, в содеянном раскаялся и возместил причинённый ущерб в полном объёме. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ был осуждён бывший государственный инспектор Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Мужчина, который должен был бороться с браконьерами, покрывал их.
В апреле в суд ушло дело на жителя Кабанского района, выловившего почти 500 омулей.