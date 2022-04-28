 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Бурятии будут судить браконьера, выловившего омуль на 3,5 млн

В Бурятии будут судить браконьера, выловившего омуль на 3,5 млн
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Браконьер сетями поймал почти 500 омулей

Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Кабанского района, выловившего почти 500 омулей. Мужчина обвиняется по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба».

- По версии следствия, обвиняемый, преследуя личные корыстные интересы, в сентябре 2021 года на озере Байкал при помощи моторной лодки и рыболовных сетей общей длиной около 600 метров выловил в местах нереста 473 особи байкальского эндемика. Ущерб, причинённый государству, составил почти 3,5 млн рублей, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.


В рамках расследования Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства предъявило к мужчине иск о взыскании ущерба. Наложен арест на его лодку, лодочный мотор, а также на 3,2 млн рублей, принадлежащие мужчине.

Уголовное дело направлено в Кабанский районный суд для рассмотрения по существу.





браконьерство омуль Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На границе Бурятии изъяли большую партию бытовой химии на 9 млн
На границе Бурятии изъяли большую партию бытовой химии на 9 млн
Происшествия, 28.04.2022
Таможенники обнаружили более тонны незадекларированного товара
В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыбы
В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыбы
Происшествия, 28.04.2022
Рыба массово погибла на искусственном водоёме
Коронавирус унёс в Бурятии жизни 3003 человек
Коронавирус унёс в Бурятии жизни 3003 человек
Происшествия, 28.04.2022
За сутки госпитализировали 16 ковид-больных
«Чёрным лесорубам» из Бурятии не стали смягчать приговор
«Чёрным лесорубам» из Бурятии не стали смягчать приговор
Происшествия, 28.04.2022
Они уничтожили деревьев на 12,2 млн рублей
В Иркутской области в ДТП попал микроавтобус, перевозивший детей
В Иркутской области в ДТП попал микроавтобус, перевозивший детей
Происшествия, 28.04.2022
В результате автоаварии один человек погиб, двое пострадали 
В Бурятии из-за детской шалости сгорело 15 центнеров сена
В Бурятии из-за детской шалости сгорело 15 центнеров сена
Происшествия, 27.04.2022
В Бурятии из-за детской шалости произошло три пожара
Жительницу Иркутской области обманули во время детского праздника
Жительницу Иркутской области обманули во время детского праздника
Происшествия, 27.04.2022
Полиции удалось установить данные владельцев банковских карт, на которые были зачислены деньги
В пригороде Улан-Удэ убийца три дня просидел в бане
В пригороде Улан-Удэ убийца три дня просидел в бане
Происшествия, 27.04.2022
Убийца боялся возвращаться в свой дом, где спрятал труп
Трое жителей Забайкалья ограбили ювелирный на 1,5 млн
Происшествия, 27.04.2022
Мужчины грабили ювелирный в присутствии продавца 
В Улан-Удэ полицейские после погони задержали пьяного водителя
В Улан-Удэ полицейские после погони задержали пьяного водителя
Происшествия, 27.04.2022
За последний год мужчина в третий раз задерживается за пьяную езду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^