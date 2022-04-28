В Бурятии будут судить браконьера, выловившего омуль на 3,5 млн

















Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Кабанского района, выловившего почти 500 омулей. Мужчина обвиняется по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба».- По версии следствия, обвиняемый, преследуя личные корыстные интересы, в сентябре 2021 года на озере Байкал при помощи моторной лодки и рыболовных сетей общей длиной около 600 метров выловил в местах нереста 473 особи байкальского эндемика. Ущерб, причинённый государству, составил почти 3,5 млн рублей, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.В рамках расследования Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства предъявило к мужчине иск о взыскании ущерба. Наложен арест на его лодку, лодочный мотор, а также на 3,2 млн рублей, принадлежащие мужчине.Уголовное дело направлено в Кабанский районный суд для рассмотрения по существу.