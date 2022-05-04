В Тункинском районе Бурятии установили виновников пожаров





В результате пожара сгорел мусор на площади 10 квадратных метров.



В посёлке Малый Жемчуг по вине местного жителя произошло возгорание травы на площади 1,5 га, которое угрожало переходом огня на надворные постройки. К ликвидации пожара были привлечены пожарные и добровольные пожарные «Жемчуг». Благодаря совместным усилиям удалось не допустить перехода огня на жилые постройки.



Сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии в отношении всех установленных лиц составили административные протоколы за нарушение требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





3 мая в Тункинском районе установлены два местных жителя, по вине которых произошли возгорания травы.Так, в селе Кырен на кладбище загорелся мусор. Виновник установлен, им оказался местный житель.