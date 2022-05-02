В Бурятии сняли со льдины пожилого рыбака

Мужчину спасли на Гусином озере
1 мая в ходе патрулирования инспекторского участка ГИМС Главного управления МЧС России по Бурятии на льду Гусиного озера был заметили мужчину. Выбраться на берег самостоятельно он не мог.
71-летнего рыбака на льдине подтянули к берегу с помощью приспособления «конец Александрова» и благополучно доставили на сушу.
Для оказания помощи жителю села Бичура привлекались два человека и одна единица техники Главного управления МЧС России по Бурятии, сообщили в пресс-службе ведомства.
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