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В Бурятии сняли со льдины пожилого рыбака

В Бурятии сняли со льдины пожилого рыбака
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мужчину спасли на Гусином озере

1 мая в ходе патрулирования инспекторского участка ГИМС Главного управления МЧС России по Бурятии на льду Гусиного озера был заметили мужчину. Выбраться на берег самостоятельно он не мог.

71-летнего рыбака на льдине подтянули к берегу с помощью приспособления «конец Александрова» и благополучно доставили на сушу.



Для оказания помощи жителю села Бичура привлекались два человека и одна единица техники Главного управления МЧС России по Бурятии, сообщили в пресс-службе ведомства. 
спасательная операция

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