В Бурятии членам ОПГ дали сроки за сбыт синтетики







Установлена причастность задержанных к 33 особо тяжким преступлениям.



26 и 27 апреля пятеро граждан в возрасте от 20 до 45 лет осуждены к лишению свободы от 5 до 8 лет. Сидеть они будут в исправительной колонии строгого режима.



В отношении ещё двух фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство.





В Бурятии члены организованного преступного сообщества осуждены за сбыт синтетических наркотиков и психотропных веществ, сообщили в МВД по республике.В организованное преступное сообщество входили семеро жителей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Преступное сообщество действовало в Новосибирской области и Бурятии.- Созданная и организованная преступная организация, состоящая из четырех функционально обособленных подгрупп, через структурное подразделение интернет-магазина в одном из мессенджеров с февраля по май 2020 года распространяла в республике наркотики синтетического происхождения. Осуждённые совершали закладки, за сделанную работу они получали вознаграждение путём перевода через электронные платежные системы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Закладчиков задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские установили, что запрещённые вещества поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы.Изъяты более одного килограмма наркотических средств, около 140 граммов мефедрона и 7,5 граммов амфетамина.