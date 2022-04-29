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В Бурятии членам ОПГ дали сроки за сбыт синтетики

В Бурятии членам ОПГ дали сроки за сбыт синтетики
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Синтетические наркотики поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы

В Бурятии члены организованного преступного сообщества осуждены за сбыт синтетических наркотиков и психотропных веществ, сообщили в МВД по республике.

В организованное преступное сообщество входили семеро жителей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Преступное сообщество действовало в Новосибирской области и Бурятии.

- Созданная и организованная преступная организация, состоящая из четырех функционально обособленных подгрупп, через структурное подразделение интернет-магазина в одном из мессенджеров с февраля по май 2020 года распространяла в республике наркотики синтетического происхождения. Осуждённые совершали закладки, за сделанную работу они получали вознаграждение путём перевода через электронные платежные системы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Закладчиков задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские установили, что запрещённые вещества поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы.

Изъяты более одного килограмма наркотических средств, около 140 граммов мефедрона и 7,5 граммов амфетамина.

Установлена причастность задержанных к 33 особо тяжким преступлениям.

26 и 27 апреля пятеро граждан в возрасте от 20 до 45 лет осуждены к лишению свободы от 5 до 8 лет. Сидеть они будут в исправительной колонии строгого режима.

В отношении ещё двух фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство.

наркотики

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