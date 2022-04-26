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Депутаты Хурала Бурятии вновь не стали слушать доклады

Депутаты Хурала Бурятии вновь не стали слушать доклады
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трём бурятских омбудсменов не удалось представить доклады о своей работе

Во второй день сессии Народного Хурала Бурятии депутаты вновь не стали заслушивать доклады. На этот раз собирались зачитать доклады о результатах своей работы трое омбудсменов – уполномоченные по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей. Эти три вопроса были в числе последних в повестке сессии.

С инициативой перейти сразу к вопросам к уполномоченным выступил депутат Анатолий Кушнарёв, чем вызвал осуждение у некоторых коллег.

- Я настаиваю на том, чтобы заслушать всех уполномоченных, их доклады важны, интересны. Здесь и СМИ присутствуют, широкие массы тоже должны знать, да и мы должны послушать. Люди стараются, работают. Коллеги, призываю не поддерживать, чтобы не заслушивать. Мы обязаны их заслушать, - высказался представитель ЛДПР Сергей Дорош.

- Я от бюджетного комитета скажу, что эта шутка сейчас реальностью станет. У нас на бюджетном комитете доклады не заслушивались со ссылкой, что мы на сессии заслушаем. Я тогда ещё пошутил, что на сессии скажут: «На комитет послушали». Но сейчас правда так получится чересчур. Мы не слушали доклад целым комитетом, очень большим, - поделился мнением коммунист Баир Цыренов.

Несмотря на возражения, предложение Кушнарёва поддержали.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне произошла аналогичная ситуация. Депутаты не стали слушать доклад о внесении поправок в бюджет Бурятии.




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