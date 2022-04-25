Депутаты Хурала не стали слушать доклад о бюджете Бурятии

Депутатов Народного Хурала призвали «нормально работать» и «не торопиться»
Депутаты Народного Хурала на сессии не стали заслушивать доклад по вопросу о внесении изменений в бюджет-2022. С таким предложением к коллегам обратился депутат Михаил Гергенов, аргументировав тем, что ранее доклад был заслушан на комитетах. Предложение поддержали.
Такое обстоятельство возмутило депутата Иринчея Матханова.
- Я думаю, не надо так механически так подходить к тому – слушать или не слушать доклад. И правильно: обсуждали на всех комитетах, и на эти вопросы нам обещали ответить в докладе. Почему не должны услышать ответы на свои вопросы? Я думаю, что неправильно не заслушивать доклад о бюджете. Это же вообще нонсенс. Завтра все журналисты разнесут, что мы даже уже доклад о бюджете не хотим слушать, - высказался Матханов.
Он же выступил с предложением перенести этот вопрос на следующую сессию, предварительно раздав депутатам текст доклада для ознакомления. Однако его предложение коллеги не поддержали.
Аналогичную позицию озвучил депутат Тимур Нимаев.
- Коллеги, вот вы куда сейчас торопитесь? Давайте уж нормально работать. Если обсуждаем законопроект, его надо полностью обсуждать. В действительности, на заседании комитетов умудряются говорить: «Давайте не будем заслушивать, на сессии всё равно будет этот вопрос». На сессиях: «Давайте не будем слушать, на комитетах же обсуждали. «Давайте сразу вопросы задавать». А давайте не будем вопросы задавать, молча голосовать просто и всё, - эмоционально высказался Нимаев.
Ясность внёс председатель регламентной группы Игорь Зубарев. Он напомнил, что на голосовании предложение Гергенова поддержало большинство.
- Если есть вопросы – задаём министру, если нет, предлагаю сразу микрофон глушить, у кого позиция порассуждать. Будет перерыв, давайте будем рассуждать, беседовать. Я предлагаю поступить по существу – к рассмотрению вопроса о бюджете, - сказал Игорь Зубарев.
Затем депутаты стали задавать интересующие их вопросы. Первым как раз был инициатор предложения Михаил Гергенов.
Депутаты Хурала не стали слушать доклад о бюджете Бурятии
Власть, Фото:
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