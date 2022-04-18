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В Улан-Удэ убийца женщины выдумал версию о самообороне

В Улан-Удэ убийца женщины выдумал версию о самообороне
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина, убивший сожительницу, сваливал вину на неё

36-летний улан-удэнец, убивший свою возлюбленную, предстал перед судом.

Вечером 5 октября 2021 года мужчина распивал спиртные напитки с сожительницей в комнате общежития на улице Октябрьская. Спустя некоторое время пьяная пара поссорилась. Мужчина схватил нож и нанёс им несколько ударов сожительнице в живот и шею. Женщина скончалась на месте. Однако затем убийца, испугавшись, решил настаивать на версии о самообороне.

- Злоумышленник сам себе ножом причинил ранения живота. В это время из-за доносившихся криков соседи вызвали сотрудников полиции. После на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе расследования преступления мужчина настаивал на версии о самообороне, заявляя, что ранения ему причинила сожительница, которая напала на него с ножом, поэтому он вынужден был защищаться. Его версия была проверена, но не нашла своего объективного подтверждения; наоборот доводы мужчины опровергались показаниями свидетелей, а также заключениями медико-криминалистических и ряда других экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Приговором суда мужчине с учетом предыдущих судимостей назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
убийство

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