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В Улан-Удэ «заминировали» аэропорт, вокзал и АЗС

В Улан-Удэ «заминировали» аэропорт, вокзал и АЗС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На местах работают спецслужбы

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о минировании вентиляции в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Как стало известно «Байкал-Daily», на месте работают транспортные полицейские.

Также появилась информация о поступлении сообщение о минировании железнодорожного вокзала и автозаправочной станции на проспекте Автомобилистов, 4а. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Подробная информация появится позже.

Такая «волна минирований» прокатилась по Дальнему востоку. Сегодня в Хабаровске эвакуировали 11 школ после угроз «минирования», сообщает РИА Новости. 7 апреля «минировали» здания судов и школ во Владивостоке. 6 апреля во всех школах Камчатки утром 6 апреля вновь прошла эвакуация учеников и учителей из-за сообщений о минировании. Сообщения оказались ложными.
угроза взрыва

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