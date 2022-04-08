В Улан-Удэ «заминировали» аэропорт, вокзал и АЗС

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На местах работают спецслужбы



Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о минировании вентиляции в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Как стало известно «Байкал-Daily», на месте работают транспортные полицейские.



Также появилась информация о поступлении сообщение о минировании железнодорожного вокзала и автозаправочной станции на проспекте Автомобилистов, 4а. На месте работают сотрудники оперативных служб.



Подробная информация появится позже.



Такая «волна минирований» прокатилась по Дальнему востоку. Сегодня в Хабаровске эвакуировали 11 школ после угроз «минирования», сообщает РИА Новости. 7 апреля «минировали» здания судов и школ во Владивостоке. 6 апреля во всех школах Камчатки утром 6 апреля вновь прошла эвакуация учеников и учителей из-за сообщений о минировании. Сообщения оказались ложными.

