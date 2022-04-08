На местах работают спецслужбы
Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о минировании вентиляции в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Как стало известно «Байкал-Daily», на месте работают транспортные полицейские.
Также появилась информация о поступлении сообщение о минировании железнодорожного вокзала и автозаправочной станции на проспекте Автомобилистов, 4а. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Подробная информация появится позже.
Такая «волна минирований» прокатилась по Дальнему востоку. Сегодня в Хабаровске эвакуировали 11 школ после угроз «минирования», сообщает РИА Новости. 7 апреля «минировали» здания судов и школ во Владивостоке. 6 апреля во всех школах Камчатки утром 6 апреля вновь прошла эвакуация учеников и учителей из-за сообщений о минировании. Сообщения оказались ложными.
В Улан-Удэ «заминировали» аэропорт, вокзал и АЗС
Происшествия, Фото:
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