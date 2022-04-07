В Улан-Удэ водитель такси снял колёса с чужой машины

Таксист пошёл на кражу после того, как выполнил заявку



Утром 29 марта в отдел полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ поступило заявление о краже колёс. 30-летняя горожанка сообщила, что неизвестный скрутил два колеса с её машины, припаркованной на ночь во дворе многоквартирного дома.



Пропажу она обнаружила утром, когда собиралась везти ребёнка в детский сад. Ущерб оценён в 12 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с наружных камер видеонаблюдения организаций, расположенных рядом. Действительно, камеры запечатлели вора – водителя такси, который ненадолго заезжал во двор.



По госномеру автомобиля был найден его владелец, а затем и 23-летний молодой человек, арендующий у него машину.



Полицейские задержали водителя. Он признался, что, отработав заявку, скрутил колеса с иномарки во двое. Шины он забрал себе, а автомобильные диски продал.



Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Колёса вернулись к её владелице (подозреваемый сам выкупил из организации проданные диски и вернул вместе с шинами).



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».

