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В Улан-Удэ водитель такси снял колёса с чужой машины

В Улан-Удэ водитель такси снял колёса с чужой машины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Таксист пошёл на кражу после того, как выполнил заявку

Утром 29 марта в отдел полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ поступило заявление о краже колёс. 30-летняя горожанка сообщила, что неизвестный скрутил два колеса с её машины, припаркованной на ночь во дворе многоквартирного дома.

Пропажу она обнаружила утром, когда собиралась везти ребёнка в детский сад. Ущерб оценён в 12 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с наружных камер видеонаблюдения организаций, расположенных рядом. Действительно, камеры запечатлели вора – водителя такси, который ненадолго заезжал во двор.

По госномеру автомобиля был найден его владелец, а затем и 23-летний молодой человек, арендующий у него машину.

Полицейские задержали водителя. Он признался, что, отработав заявку, скрутил колеса с иномарки во двое. Шины он забрал себе, а автомобильные диски продал.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Колёса вернулись к её владелице (подозреваемый сам выкупил из организации проданные диски и вернул вместе с шинами).

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». 
кража такси

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