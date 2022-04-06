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В Иркутске пьяный водитель устроил ДТП во время погони

Происшествия, 
Водитель устроил ночные гонки с автоинспекторами

5 апреля в ходе ночного патрулирования улиц Иркутска внимание инспекторов ДПС привлёк автомобиль «Киа Рио», виляющий по проезжей части из стороны в сторону.

Полицейские потребовали от водителя остановиться. Однако он только прибавил скорость и попытался скрыться. Не обращая внимание на проблесковые маячки и спецсигналы патрульной машины, водитель седана продолжал движение, совершая при этом опасные манёвры и создавая аварийные ситуации.

На одном из перекрёстков нарушитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота», после чего был задержан.

За рулём оказался 43-летний местный житель с явными признаками опьянения, что подтвердило проведённое освидетельствование.

В отношении лихача сотрудники ГИБДД составили семь административных протоколов. Помимо управления транспортным средством в нетрезвом состоянии и невыполнения законных требований сотрудника полиции об остановке, иркутянин дважды выехал на полосу встречного движения и нарушил требования разметки. Кроме того, выяснилось, что у задержанного имеются не оплаченные в срок штрафы, а на передних стёклах авто – тонировочная плёнка, с превышающем в разы уровнем светопропускаемости.

За допущенные нарушения мужчине грозит лишение водительских прав на срок более полутора лет и штрафы на общую сумму свыше 45 тысяч рублей.

Автомобиль помещён на специализированную автостоянку.

По информации ГУ МВД по Иркутской области

ГИБДД водители алкогольное опьянение

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