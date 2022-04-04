В Бурятии в ДТП погибли две девушки

Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром, 4 апреля, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Авария случилась между сёлами Тохой и Жаргаланта.
В ДТП погибли два человека, подтвердили в УГИБДД по Бурятии.
- По предварительным данным, девушка-водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя со стороны Гусиноозёрска в направлении Улан-Удэ, на автодороге Улан-Удэ – Кяхта не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.
Обе погибшие девушки были 1993 года рождения.
Судя по фото с места трагедии, автомобиль вылетел с заснеженной дороги. Сегодня ночью в Бурятии прошёл сильный снегопад.
Ещё одно смертельное ДТП произошло поздним вечером 3 апреля в Баргузинском районе. Погиб 19-летний водитель, четверо его пассажиров (из них трое подростки) получили травмы.