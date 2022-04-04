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В Бурятии в ДТП погибли две девушки

В Бурятии в ДТП погибли две девушки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Смертельная авария произошла на заснеженной дороге

Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром, 4 апреля, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Авария случилась между сёлами Тохой и Жаргаланта.

В ДТП погибли два человека, подтвердили в УГИБДД по Бурятии. 

 - По предварительным данным, девушка-водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя со стороны Гусиноозёрска в направлении Улан-Удэ, на автодороге Улан-Удэ – Кяхта не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.

Обе погибшие девушки были 1993 года рождения. 


Судя по фото с места трагедии, автомобиль вылетел с заснеженной дороги. Сегодня ночью в Бурятии прошёл сильный снегопад.

Ещё одно смертельное ДТП произошло поздним вечером 3 апреля в Баргузинском районе. Погиб 19-летний водитель, четверо его пассажиров (из них трое подростки) получили травмы.  
смерть ДТП

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