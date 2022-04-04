В Бурятии в ДТП погибли две девушки





- По предварительным данным, девушка-водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя со стороны Гусиноозёрска в направлении Улан-Удэ, на автодороге Улан-Удэ – Кяхта не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.





Обе погибшие девушки были 1993 года рождения.



