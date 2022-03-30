В Ангарске неизвестный с оружием напал на офис микрозаймов

Полиция ищет нападавшего



Полиция Ангарска ищет мужчину, совершившего разбойное нападение на офис микрозаймов. Угрожая оружие, он заставил менеджера отдать ему деньги.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, запечатленного на записях с камер внутреннего видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Его приметы: на вид 18-25 лет, рост около 175-185 см.



Одет: костюм мужской защитного цвета, на лице маска.



Граждан, располагающих сведениями о подозреваемом, полицейские просят сообщить по телефонам: (3955) 53-05-15, 8-908-663-64-44.



