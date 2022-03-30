Полиция ищет нападавшего
Полиция Ангарска ищет мужчину, совершившего разбойное нападение на офис микрозаймов. Угрожая оружие, он заставил менеджера отдать ему деньги.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, запечатленного на записях с камер внутреннего видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Его приметы: на вид 18-25 лет, рост около 175-185 см.
Одет: костюм мужской защитного цвета, на лице маска.
Граждан, располагающих сведениями о подозреваемом, полицейские просят сообщить по телефонам: (3955) 53-05-15, 8-908-663-64-44.
В Ангарске неизвестный с оружием напал на офис микрозаймов
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погибшая не была пристёгнута
Полиция ищет нападавшего
Браконьеры рыбачили в нерестовый период
Поджигательница обиделась на подругу, увидев её пьяной
Мужчина собрал в поле более двух килограммов наркотического вещества
Пожар случился из-за короткого замыкания
Напавший считает, что он не виновен
Один из погибших был братом виновника аварии
Молодой человек четыре месяца жил на чужие деньги
Неосторожность при курении едва не уничтожила дом
Пожар произошёл в Турунтаево
Объявленный в розыск подросток искал дешёвую гостиницу
Мужчина убил знакомого, бросив его через себя
Добровольно молодой человек деньги не отдал, и мачеха пошла в полицию
Троллейбус без водителя покатился вниз