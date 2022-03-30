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В Бурятии женщина, которую не позвали на застолье, устроила поджог

В Бурятии женщина, которую не позвали на застолье, устроила поджог
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поджигательница обиделась на подругу, увидев её пьяной

В Бурятии полицейские раскрыли поджог надворных построек во дворе жительницы села Кабанск. Подозреваемой оказалась 45-летняя знакомая потерпевшей. Она пошла на поджог из обиды, что её не позвали распивать алкоголь.

- 28 февраля женщина рано утром пришла в гости к односельчанке с целью распития спиртного. В доме гостья обнаружила хозяйку спящей в состоянии алкогольного опьянения. Затаив обиду на знакомую, что та не позвала её ранее к себе для распития спиртных напитков, женщина вышла из дома и подожгла дощатые надворные постройки. Вернувшись обратно в дом, она разбудила хозяйку и сообщила ей, что у неё горят надворные постройки. Сумма ущерба, причинённого хозяйке, составила 20 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.

Обе женщины злоупотребляют спиртным и нигде не работают. Поджигательница ранее судима за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Максимальное наказание – лишение свободы до пяти лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее 26-летний житель посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии, мстя бывшей супруге, устроил поджог. Пошёл он на этот шаг после того, как нового сожителя экс-жены. 
Поджог умышленное повреждение имущества

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