Воды не будет до самого вечера
Сегодня, 29 марта в Улан-Удэ без холодной воды на 12 часов остался микрорайон Новый Зелёный. Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети.
- Подача холодной воды прекращена с 9:00 до 21:00, - сообщили в МУП «Водоканал».
Потребители, попадающие под отключение:
Посёлок Новый Зелёный, 7д. (ЦТП)
Посёлок Новый Зелёный 1, 1а, 3, 5, 9, 118
Ул. Ветровая 3, 4, 6, 8
Ул. Вечерняя 2, 4.
В Улан-Удэ микрорайон остался без холодной воды на 12 часов
Происшествия, Фото:
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