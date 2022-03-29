В Улан-Удэ микрорайон остался без холодной воды на 12 часов

Воды не будет до самого вечера



Сегодня, 29 марта в Улан-Удэ без холодной воды на 12 часов остался микрорайон Новый Зелёный. Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети.



- Подача холодной воды прекращена с 9:00 до 21:00, - сообщили в МУП «Водоканал».



Потребители, попадающие под отключение:



Посёлок Новый Зелёный, 7д. (ЦТП)

Посёлок Новый Зелёный 1, 1а, 3, 5, 9, 118

Ул. Ветровая 3, 4, 6, 8

Ул. Вечерняя 2, 4.



