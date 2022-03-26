Проводится доследственная проверка
Ночью 25 марта в международном аэропорту Иркутска вынужденную посадку совершил самолёт А-321, выполнявший рейс Новосибирск-Благовещенск. На борту самолёта находились 200 пассажиров и 7 членов экипажа.
В результате вынужденной посадки пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.
Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по данному факту проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что вынужденная посадка осуществлена из-за отказа работы левого двигателя, в результате падения в нём давления масла.
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэропорта вылета, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Самолёт Новосибирск-Благовещенск вынужденно приземлился в Иркутске
Происшествия, Фото:
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