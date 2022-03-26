Произошла коммунальная авария
Ночью 26 марта в 2:30 районе дома № 54 по улице Гагарина в Улан-Удэ произошёл выход оды из-под земли. Из-за этого прекратили подачу холодного водоснабжения потребителям 10 малоэтажных жилых домов ул. Гагарина 44, 61, 63, 46, 48, 65, 50, 67, 54, 69.
В 3:20 заменили задвижку на стальной трубе d=100мм. В 3:40 при открытии холодного водоснабжения упали диски на задвижке стальной трубе d=400 мм, дополнительно прекратили подачу холодного водоснабжения потребителям 40 домов по улицам Чертенкова, Сенчихина, Пушкина, Гагарина, Революции 1905 года.
В 7:20 холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям, кроме ул. Гагарина, 54 и Гольдсобеля, 4 - дом также попадал под отключение, сообщает ЕДДС.
Подвоз воды организован.
Ночью в Улан-Удэ без холодной воды оставались 40 домов
Происшествия, Фото:
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