Ночью в Улан-Удэ без холодной воды оставались 40 домов

Произошла коммунальная авария



Ночью 26 марта в 2:30 районе дома № 54 по улице Гагарина в Улан-Удэ произошёл выход оды из-под земли. Из-за этого прекратили подачу холодного водоснабжения потребителям 10 малоэтажных жилых домов ул. Гагарина 44, 61, 63, 46, 48, 65, 50, 67, 54, 69.



В 3:20 заменили задвижку на стальной трубе d=100мм. В 3:40 при открытии холодного водоснабжения упали диски на задвижке стальной трубе d=400 мм, дополнительно прекратили подачу холодного водоснабжения потребителям 40 домов по улицам Чертенкова, Сенчихина, Пушкина, Гагарина, Революции 1905 года.



В 7:20 холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям, кроме ул. Гагарина, 54 и Гольдсобеля, 4 - дом также попадал под отключение, сообщает ЕДДС.



Подвоз воды организован.

