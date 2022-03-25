У женщины изъяли более 10 литров
В Кабанском районе сотрудники полиции продолжают пресекать незаконную продажу алкоголя, сообщили в МВД по Бурятии.
Так, 13 марта участковые уполномоченные полиции во время рейда выяснили, что 59-летняя жительница посёлка Каменск наладила продажу спиртосодержащей жидкости.
В доме у женщины изъяли более 10 литров спирта.
Сейчас возбуждено административное расследование. После получения результатов экспертизы женщина будет привлечена к административной ответственности.
Всего с начала 2022 года сотрудники ОМВД России по Кабанскому району было пресекли 15 административных правонарушений по соблюдению антиалкогольного законодательства. Изъято около 140 литров спиртосодержащей жидкости.
Сообщить о незаконной продаже спирта и алкоголя жители района могут в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району по номеру 8 (30138) 43-2-05, а также в дежурную часть ОП «Селенгинский» по номеру 8 (30138)73-0-32. Обращения принимаются в том числе анонимно.
В Бурятии полицейские задержали торговку спиртом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У женщины изъяли более 10 литров
Сельчанин пошёл на кражу ради своих животных
Сбитый мужчина скончался на месте
Огонь едва не перешёл на село
Преступники предстанут перед судом
Капитан не сдержал эмоций из-за поведения подчинённого
На портал ведутся массированные атаки
Зверски избитому мужчине пыталась помочь женщина-очевидец, но было уже поздно
Руководитель военного следственного отдела Вячеслав Ханхасаев дал краткое интервью
После убийства мужчина уехал в лес и поджёг машину с трупом
Сельчане рассказывали, что их дома буквально трясло
Ущерб превысил 56 миллионов рублей
Свидетельницей расправы стала соседка
Перед судом предстали сразу восемь человек
Пьяный мужчина напал на сотрудника во дворе отдела полиции