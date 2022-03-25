В Бурятии полицейские задержали торговку спиртом

У женщины изъяли более 10 литров



В Кабанском районе сотрудники полиции продолжают пресекать незаконную продажу алкоголя, сообщили в МВД по Бурятии.



Так, 13 марта участковые уполномоченные полиции во время рейда выяснили, что 59-летняя жительница посёлка Каменск наладила продажу спиртосодержащей жидкости.



В доме у женщины изъяли более 10 литров спирта.



Сейчас возбуждено административное расследование. После получения результатов экспертизы женщина будет привлечена к административной ответственности.



Всего с начала 2022 года сотрудники ОМВД России по Кабанскому району было пресекли 15 административных правонарушений по соблюдению антиалкогольного законодательства. Изъято около 140 литров спиртосодержащей жидкости.



Сообщить о незаконной продаже спирта и алкоголя жители района могут в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району по номеру 8 (30138) 43-2-05, а также в дежурную часть ОП «Селенгинский» по номеру 8 (30138)73-0-32. Обращения принимаются в том числе анонимно.

