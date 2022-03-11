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11 марта

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В Бурятии простились с погибшим на Украине 22-летним военным

В Бурятии простились с погибшим на Украине 22-летним военным
Происшествия, 
Ефрейтор Найдан Бадмаев посмертно награждён орденом Мужества

11 марта в селе Иволгинск прошла панихида по ефрейтору отдельной гвардейской мотострелковой бригады Бадмаеву Найдану Эрдыниевичу. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Проводить в последний путь Найдана Бадмаева пришли родные, близкие, практически все жители села Иволгинск, а также сослуживцы. Подполковник воинской части, где служил Найдан Эрдыниевич, передал на панихиде отцу погибшего орден Мужества.

- Мы вечно будем помнить о нём, пусть земля будет пухом. Указом президента Российской Федерации ефрейтор Бадмаев Найдан Эрдыниевич награждён Орденом мужества посмертно, - отметил подполковник воинской части Рустам Кинебаев.

Глава Иволгинского района Николай Емонаков сказал:

- Сегодня мы провожаем в последний путь молодого красивого парня, который выбрал путь профессионального военного. Он мечтал стать офицером. Это невосполнимая утрата для его родителей. Примите соболезнования от меня лично, от администрации и всех жителей Иволги. Это тяжёлая утрата. Ваш сын встал на пути у фашизма, многие наши земляки сейчас далеко от нас, защищают нашу Родину. Наша задача, наша обязанность сохранить эту память и сделать всё, чтобы помочь вам и многим другим семьям, которые сейчас защищают нашу Родину. Вечная память. Пусть земля будет пухом, - сказал глава района Николай Емонаков.

Родные и близкие отмечают в нём особую доброту и справедливость.

- Сейчас с родственниками сколько говорили, он был добрый, он был справедливый. Он хотел быть офицером, и он отдал жизнь верной военной присяге, отдал жизнь за Родину, отдал жизнь за всех нас. От имени главы Бурятии, от имени всех членов правительства выражаю, в первую очередь, родственникам глубокое соболезнование, и землякам, а также сослуживцам. Мы будем жить и помнить о нем, мы должны чтить его память, и память о нем будет увековечена, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов.

Найдан Бадмаев родился 5 августа 1999 года в селе Борогол Баргузинского района.

В 2016 году окончил Верхне-Иволгинскую среднюю общеобразовательную школу. Во время учёбы активно занимался вольной борьбой. Получил множество наград и медалей.

Поступил в Байкальский базовый медицинский колледж на специальность «Фельдшер». В ноябре 2018 года призвался на срочную службу, далее остался на военной службе по контракту в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в воинской части 69647, был в звании ефрейтора.

Погиб ефрейтор Найдан Бадмаев 28 февраля во время военной операции по освобождению Донецкой народной республики.

10 марта в селе Хонхолой Бичурского района Бурятии простились с 24-летним командиром взвода бригады береговой обороны Цыбикжапом Бадмаевым.

9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии похоронили старшего лейтенанта мотострелкового батальона Цырена Балданова.

5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.

4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на Украине погибли восемь военнослужащих из Бурятии.

Ещё один погибший на Украине военный из Бурятии – заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Денис Глебов. Его похоронили в Рязани.


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