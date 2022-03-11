Пьяный житель Бурятии не смог подкупить полицейского

Мужчину бродил по вокзалу, будучи пьяным



В Бурятии суд признал мужчину виновным в покушении на дачу мелкой взятки.



В январе пьяного мужчину транспортные полицейские остановили в здании железнодорожного вокзала Северобайкальска для составления административного протокола.



Не желая быть привлечённым к административной ответственности, мужчина попытался дать полицейскому взятку в две тысячи рублей.



От предложенных денег полицейский отказался, сообщил о произошедшем в дежурную часть.



В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину.



Суд оштрафовал его на семь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

