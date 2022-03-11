Мужчину бродил по вокзалу, будучи пьяным
В Бурятии суд признал мужчину виновным в покушении на дачу мелкой взятки.
В январе пьяного мужчину транспортные полицейские остановили в здании железнодорожного вокзала Северобайкальска для составления административного протокола.
Не желая быть привлечённым к административной ответственности, мужчина попытался дать полицейскому взятку в две тысячи рублей.
От предложенных денег полицейский отказался, сообщил о произошедшем в дежурную часть.
В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину.
Суд оштрафовал его на семь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Пьяный житель Бурятии не смог подкупить полицейского
Происшествия, Фото:
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