В Бурятии воровку отправили в колонию

Женщина украла деньги со счёта пенсионерки
Жительница Тункинского района Бурятии признана виновной в краже с банковского счёта.
В ноябре 2021 года женщина получила доступ к банковской карте знакомой пенсионерки. Используя карту, она два дня совершала покупки в продуктовых магазинах. Ущерб составил более 3,2 тысяч рублей.
Ранее женщина была судима за совершение двух аналогичных краж с банковского счёта. Очередное преступление она совершила в период отбывания условного наказания по двум приговорам.
- Тункинский районный суд отменил условное осуждение по предыдущим приговорам и по совокупности приговоров назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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