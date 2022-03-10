В Бурятии воровку отправили в колонию

Женщина украла деньги со счёта пенсионерки



Жительница Тункинского района Бурятии признана виновной в краже с банковского счёта.



В ноябре 2021 года женщина получила доступ к банковской карте знакомой пенсионерки. Используя карту, она два дня совершала покупки в продуктовых магазинах. Ущерб составил более 3,2 тысяч рублей.



Ранее женщина была судима за совершение двух аналогичных краж с банковского счёта. Очередное преступление она совершила в период отбывания условного наказания по двум приговорам.



- Тункинский районный суд отменил условное осуждение по предыдущим приговорам и по совокупности приговоров назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

