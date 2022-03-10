Водитель насмерть сбил катавшегося на велосипеде ребёнка
Улан-удэнец, который насмерть сбил десятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде, предстанет перед судом.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в октябре 2021 года. 25-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс» вблизи дома по улице Краснофлотская сбил десятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде.
Имя ребёнка установили не сразу, так как мальчик получил тяжёлые травмы и был без сознания. От полученных тяжёлых травм ребёнок скончался в больнице через несколько дней.
Как оказалось, автомобилист не имел водительских прав.
- Преступление произошло по причине проявленной водителем преступной неосторожности. У него отсутствовало право управления транспортным средством, на автомобиле имелись незаконно установленные элементы кузова, ограничивающие обзорность с места водителя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
На водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.
Уголовное дело направлено в суд.
Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, предстанет перед судом
Происшествия, Фото:
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