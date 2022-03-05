Должник умирал с клинком ножа в груди
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней женщины. Она обвиняется в убийстве.
По данным следствия, осенью 2021 года обвиняемая дала взаймы 35-летнему знакомому жителю села Сотниково четыре тысячи рублей. 18 декабря 2021 года в течение дня женщина употребляла спиртное в компании приятелей.
Поздно вечером, когда алкоголь закончился, она вспомнила про долг и решила вернуть деньги. Взяв нож, она направилась к должнику, который встретил её во дворе своего дома и смог отдать лишь небольшую часть суммы. Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе, которой она выхватила нож, нанесла им удар в грудь мужчины.
Оставив клинок в ране, она скрылась с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Вскоре женщину задержали сотрудники полиции возле магазина, где она продолжила употреблять спиртное.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Жительница Бурятии убила мужчину из-за долга в четыре тысячи
Происшествия, Фото:
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