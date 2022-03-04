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В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой

В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный мужчина устроил автопогром во дворе многоквартирного дома

40-летний житель Заиграевского района в Улан-Удэ разбил несколько чужих автомобилей, выместив на них злость после ссоры с женой.

Всё произошло днём 3 февраля во дворе дома на улице Маргелова. Мужчина повредил три автомобиля. Он разбил внешние зеркала и погнул крыло одной иномарки, ударами рук и ног помял кузов другой, оставил вмятины на поверхности бампера и капота третьей.

Общий ущерб оценён на сумму около 84 тысяч рублей.

- В Сосновый Бор нетрезвый мужчина приехал к другу для продолжения распития спиртного, но товарища не застал. Автомобили он повредил после звонка супруге, с которой поссорился на бытовой почве - выместил злость на чужом имуществе, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Когда сработала сигнализация, в окно выглянула хозяйка одного из повреждённых автомобилей. Она тут же позвонила мужу, который срочно приехал с работы. Он и удерживал хулигана до приезда полицейских.

- Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина раскаялся в содеянном, объяснив, что совершил противоправный поступок под действием алкоголя, и пообещал возместить причинённый ущерб. Работает вахтовым методом, - уточнили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

умышленное повреждение имущества

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