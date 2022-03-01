В Чите инженер украл геодезическое оборудование

Мужчина подозревается в мошенничестве на полмиллиона рублей



В одной из добывающих организаций в Забайкальское крае инженер получил дорогостоящее оборудование для выполнения своих должностных обязанностей.



Позже мужчина решил уволиться, но уходить с пустыми руками он не хотел. Он подменил новое оборудование на идентичное, однако уже которым пользовались ранее.



Подмену обнаружил новый инженер, который занял его место и сообщил о несоответствии оборудования заявленным характеристикам.



Полицейские нашли новое оборудование по месту жительства подозреваемого. Бывший сотрудник причинил организации ущерб на полмиллиона рублей.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

