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В Чите инженер украл геодезическое оборудование

В Чите инженер украл геодезическое оборудование
Происшествия, 
Мужчина подозревается в мошенничестве на полмиллиона рублей

В одной из добывающих организаций в Забайкальское крае инженер получил дорогостоящее оборудование для выполнения своих должностных обязанностей.

Позже мужчина решил уволиться, но уходить с пустыми руками он не хотел. Он подменил новое оборудование на идентичное, однако уже которым пользовались ранее.

Подмену обнаружил новый инженер, который занял его место и сообщил о несоответствии оборудования заявленным характеристикам.

Полицейские нашли новое оборудование по месту жительства подозреваемого. Бывший сотрудник причинил организации ущерб на полмиллиона рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
кража

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