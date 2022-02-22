В Иркутской области чиновников и бизнесменов задержали за хищение 40 млн









В Иркутской области задержаны семь человек – учредитель два директора коммерческих организаций, высокопоставленные должностные лица «Дорожной службы Иркутской области», администрации Заларинского района и ВСЖД.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.- По версии следствия, с 2019 по 2020 гг. сотрудники АО «Дорожной службы Иркутской области», комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Заларинского района и руководители двух коммерческих организаций при содействии должностных лиц ВСЖД при исполнении муниципального контракта по строительству путепровода через железную дорогу с устройством развязки в посёлке Залари совершили хищение бюджетных денежных средств путем обмана. Должностные лица вместе с субподрядчиками вступили в преступный сговор, выраженный в оплате фиктивных технологических и глухих «окон», которые фактически ОАО «РЖД» во время проведения строительных работ им не предоставлялись, - говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области.Правоохранители установили, что строительство путепровода осуществлялось посредством договоренности в «окна», предназначенные для обслуживания железной дороги работниками ВСЖД. По завершении строительных работ субподрядчики составили фиктивные справки о покупке «окон» у ОАО «РЖД» и получили оплату в размере более 40 млн рублей.- По местам жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих организациях, администрации муниципального образования, АО «ДСИО» и филиале ВСЖД проведены обыски, изъяты крупные суммы денежных средств, а также предметы и документы, интересующие следствие. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.