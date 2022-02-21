В Улан-Удэ идёт массовая эвакуация школ

Детей отправили по домам



Сегодняшнее учебное утро для улан-удэнских школьников началось с тревожного сообщения об эвакуации. По городским школам «прокатилась» волна минирования. На месте работают сотрудники экстренных служб, а также взрывотехники ОМОН Росгвардии.



По предварительным данным, тревожные сообщения поступили в семь школ: №№ 33, 49, 7, 8, 9, 52 и 27 лицей.



Подробности будут известны позднее.



Отметим, в середине февраля ФСБ России сообщила о задержании 14 человек, которые через интернет рассылали ложные сообщения о минировании школ, вузов, больниц, поликлиник и других важных объектов в России и некоторых стран СНГ. Организатором оказался гражданин Украины, студент одного из киевских вузов.



