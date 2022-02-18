Житель Бурятии убил дядю и закопал тело в поле

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийца даже подал заявление в полицию о розыске своей жертвы



В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет 41-летний мужчина, закопавший труп убитого дяди. Об этом деле рассказали в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, дядя и племянник жили в селе Иволгинском в одном доме. В ночь на 1 апреля 2020 года мужчины (оба были пьяные) поссорились и подрались. Племянник нанёс дяде удары кулаками по голове и с силой толкнул. Мужчина упал, ударился головой об угол электрической печи и скончался.



Следующей ночью племянник выкопал за домом в заросшем травой поле яму. Туда он отнёс тело и закопал.



Спустя некоторое время родственник, среди которых был и убийца, написали заявление в полицию о исчезновении мужчины. Племянник соврал, что дядя якобы бесследно пропал, уйдя на работу.



- Расследование о бесследном исчезновении мужчины осложнялось тем, что преступление в отношении него было совершено в условиях неочевидности. Во время потасовки ни у одного из противников не было кровотечения, и не сохранились другие следы драки. В связи с этим преступление длительное время оставалось нераскрытым. Однако оперативно-следственная работа совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции по делу не прекращалась, - сообщили в следственном управлении.



При проверке круга общения племянника удалось установить одного из его приятелей, который в ночь предполагаемого исчезновения мужчины приезжал к ним домой. Друга вызвали на допрос, где ему предъявили технические данные, подтверждающие, что он находился на месте происшествия. Тогда свидетель признался, что его приятель, действительно, вызвал его и просил помощи, чтобы спрятать тело дяди. Но гость отказался помогать и уехал.



Тогда следователи приступили к допросу племянника, ознакомив его с доказательствами. Теперь мужчина не стал отрицать вину, во всём признался и показал место, где спрятал тело.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

