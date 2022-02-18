 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

Житель Бурятии убил дядю и закопал тело в поле

Житель Бурятии убил дядю и закопал тело в поле
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца даже подал заявление в полицию о розыске своей жертвы

В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет 41-летний мужчина, закопавший труп убитого дяди. Об этом деле рассказали в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, дядя и племянник жили в селе Иволгинском в одном доме. В ночь на 1 апреля 2020 года мужчины (оба были пьяные) поссорились и подрались. Племянник нанёс дяде удары кулаками по голове и с силой толкнул. Мужчина упал, ударился головой об угол электрической печи и скончался.

Следующей ночью племянник выкопал за домом в заросшем травой поле яму. Туда он отнёс тело и закопал.

Спустя некоторое время родственник, среди которых был и убийца, написали заявление в полицию о исчезновении мужчины. Племянник соврал, что дядя якобы бесследно пропал, уйдя на работу.

- Расследование о бесследном исчезновении мужчины осложнялось тем, что преступление в отношении него было совершено в условиях неочевидности. Во время потасовки ни у одного из противников не было кровотечения, и не сохранились другие следы драки. В связи с этим преступление длительное время оставалось нераскрытым. Однако оперативно-следственная работа совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции по делу не прекращалась, - сообщили в следственном управлении.

При проверке круга общения племянника удалось установить одного из его приятелей, который в ночь предполагаемого исчезновения мужчины приезжал к ним домой. Друга вызвали на допрос, где ему предъявили технические данные, подтверждающие, что он находился на месте происшествия. Тогда свидетель признался, что его приятель, действительно, вызвал его и просил помощи, чтобы спрятать тело дяди. Но гость отказался помогать и уехал.

Тогда следователи приступили к допросу племянника, ознакомив его с доказательствами. Теперь мужчина не стал отрицать вину, во всём признался и показал место, где спрятал тело.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью смерть убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава кредитного кооператива из Иркутска обманывала улан-удэнцев
Глава кредитного кооператива из Иркутска обманывала улан-удэнцев
Происшествия, 18.02.2022
Кредитный кооператив предлагал сказочный доход до 41% годовых  
Житель Бурятии убил дядю и закопал тело в поле
Житель Бурятии убил дядю и закопал тело в поле
Происшествия, 18.02.2022
Убийца даже подал заявление в полицию о розыске своей жертвы  
Жительница Бурятии, пытаясь получить кредит, лишилась денег
Жительница Бурятии, пытаясь получить кредит, лишилась денег
Происшествия, 18.02.2022
Полиция Еравнинского района призывает к бдительности жителей муниципалитета
Уроженка в Бурятии в слезах рассказала о спасении из рабства
Уроженка в Бурятии в слезах рассказала о спасении из рабства
Происшествия, 18.02.2022
Пострадавшую девушку и её детей разместили в комнатах отдыха полпредства Бурятии в Москве
В Улан-Удэ несчастливый перекрёсток собрал за неделю три ДТП
В Улан-Удэ несчастливый перекрёсток собрал за неделю три ДТП
Происшествия, 18.02.2022
Все аварии сняла камера фиксации нарушений
В Улан-Удэ осудили убегавшего от полицейских наркомана
В Улан-Удэ осудили убегавшего от полицейских наркомана
Происшествия, 18.02.2022
Мужчина до конца не хотел признавать свою вину.
В Бурятии алкоголик обокрал пожилого отчима
В Бурятии алкоголик обокрал пожилого отчима
Происшествия, 18.02.2022
Пасынок не работает и сидит на шее пожилых родителей
В Бурятии на Байкале угорел насмерть рыбак
В Бурятии на Байкале угорел насмерть рыбак
Происшествия, 18.02.2022
Второго пострадавшего доставили в Улан-Удэ
В Улан-Удэ женщина украла гитару из магазина
В Улан-Удэ женщина украла гитару из магазина
Происшествия, 18.02.2022
Воровка пошла на кражу, чтобы порадовать родственника
В Бурятии ребёнок предотвратил пожар
В Бурятии ребёнок предотвратил пожар
Происшествия, 18.02.2022
Школьник заметил возгорание перед уходом на учёбу
Супруги из Ангарска создали интернет-магазин наркотиков
Супруги из Ангарска создали интернет-магазин наркотиков
Происшествия, 18.02.2022
Супружеская пара продавала наркотики в двух регионах
В Бурятии пьяная женщина избила мужчину ковшиком и порезала лицо
В Бурятии пьяная женщина избила мужчину ковшиком и порезала лицо
Происшествия, 18.02.2022
Напавшая на мужчину женщина попросила подругу принести что-нибудь тяжёлое, чтобы удобнее было бить
В деле о рабыне из Бурятии появился новый поворот
В деле о рабыне из Бурятии появился новый поворот
Происшествия, 18.02.2022
Жители села, откуда пришлось спасать жительницу Бурятии, не верят в историю с удержанием в рабстве
В пригородном районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
В пригородном районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Происшествия, 18.02.2022
Выход наледи на реке в Тарбагатайском районе создал опасную ситуацию для сельчан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^