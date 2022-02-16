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В Улан-Удэ прикрыли наркопритон

В Улан-Удэ прикрыли наркопритон
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Наркоманы собирались для потребления «синтетики»

Сотрудники МВД задержали 40-летнего улан-удэнца, который организовал в своей квартире наркопритон для употребления синтетических наркотиков.

- С начала декабря прошлого года мужчина систематически предоставлял помещение своей квартиры для потребления наркотических средств шести своим знакомым, в числе которых были две женщины. Наркоманы приносили с собой запрещённые вещества и расплачивались с хозяином за предоставление помещения наркотическим средством, которое он употреблял вместе с ними, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В квартире улан-удэнца полицейские изъяли посуду и другие приспособления для употребления наркотиков. Кроме того, в холодильнике полицейские обнаружили около 600 граммов марихуаны.

Посетители наркопритона установлены. Они привлечены к административной ответственности: двоим избран административный арест, остальные получили штрафы в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за организацию наркопритона, а также приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно ещё один организатор наркопритона в Улан-Удэ предстал перед судом, он получил условный срок и обязанность пройти курс лечения у нарколога. В январе в Улан-Удэ задержали 53-летнего жителя пригородного ДНТ, который устроил наркопритон в Октябрьском районе. 
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