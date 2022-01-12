В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

На организатора возбудили уголовное дело



53-летний житель пригородного ДНТ устроил наркопритон в Октябрьском районе Улан-Удэ. Наркоманы собирались там для изготовления и употребления наркотиков опийной группы. Недавно их накрыли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии.



- Дознанием установлено, что хозяин квартиры с начала сентября по декабрь предоставлял свой гараж для потребления ацетилированного опия. Полицейские установили двоих наркопотребителей 45 и 36, лет посещавших квартиру, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что мужчина закупал расходный материал и изготавливал наркотическое средство для приятелей. В ряде случаев деньги на расходные материалы ему предоставляли другие наркоманы. Изготовленные запрещённые вещества хозяин гаража употреблял вместе с друзьями.



В гараже изъяты посуда, плитка, ингредиенты и иные принадлежности, использовавшиеся для изготовления ацетилированного опия.



За потребление наркотических средств в отношении подозреваемого и его товарищей протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. Суд им вынес наказание в виде административных штрафов.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.



Мужчина только в сентябре прошлого года был судим за аналогичное преступление.

