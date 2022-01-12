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В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон

В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
На организатора возбудили уголовное дело

53-летний житель пригородного ДНТ устроил наркопритон в Октябрьском районе Улан-Удэ. Наркоманы собирались там для изготовления и употребления наркотиков опийной группы. Недавно их накрыли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии.

- Дознанием установлено, что хозяин квартиры с начала сентября по декабрь предоставлял свой гараж для потребления ацетилированного опия. Полицейские установили двоих наркопотребителей 45 и 36, лет посещавших квартиру, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Установлено, что мужчина закупал расходный материал и изготавливал наркотическое средство для приятелей. В ряде случаев деньги на расходные материалы ему предоставляли другие наркоманы. Изготовленные запрещённые вещества хозяин гаража употреблял вместе с друзьями.

В гараже изъяты посуда, плитка, ингредиенты и иные принадлежности, использовавшиеся для изготовления ацетилированного опия.

За потребление наркотических средств в отношении подозреваемого и его товарищей протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. Суд им вынес наказание в виде административных штрафов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.

Мужчина только в сентябре прошлого года был судим за аналогичное преступление.
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