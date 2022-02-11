Улан-удэнец устроил в своей квартире наркопритон

Происшествия, Фото: из архива

Наркозависимый мужчина получил условный срок



44-летний житель Улан-Удэ, устроивший наркопритон, признан виновным по по статье «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».



Мужчина состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере в связи с зависимостью, вызванной употреблением наркотических средств. С января по май 2021 года он предоставлял свою квартиру знакомым для потребления наркотиков, где употреблял их вместе с ними.



Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Осуждённому также установлена обязанность пройти курс лечения у нарколога.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

