Наркозависимый мужчина получил условный срок
44-летний житель Улан-Удэ, устроивший наркопритон, признан виновным по по статье «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».
Мужчина состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере в связи с зависимостью, вызванной употреблением наркотических средств. С января по май 2021 года он предоставлял свою квартиру знакомым для потребления наркотиков, где употреблял их вместе с ними.
Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Осуждённому также установлена обязанность пройти курс лечения у нарколога.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнец устроил в своей квартире наркопритон
Происшествия, Фото:
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