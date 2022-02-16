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В Бурятии пару жестоко избили на праздновании Дня святого Валентина

В Бурятии пару жестоко избили на праздновании Дня святого Валентина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Две пары собрались отметить День влюблённых, но всё едва не окончилось убийством

Кровавым выдался День святого Валентина для двух жителей села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии.

В ночь на 15 февраля в больницу были госпитализированы 37-летняя женщина и её 34-летний сожитель. У обоих были многочисленные тяжёлые травмы головы. Как выяснилось, убить их пытался 44-летний приятель во время празднования Дня святого Валентина.

По данным следствия, вечером 14 февраля житель Саган-Нура и его сожительница позвали к себе в гости на дачу знакомую пару, чтобы вместе отметить День влюблённых. Во время застолья хозяин дома выпил около девяти литров крепкого пива. Сильно опьянев, он ни с того ни с сего поколотил свою сожительницу.

Затем пьяный мужчина неожиданно схватил деревянную скалку и напал с ней на гостей. Он стал наносить им удары по голове и телу.

Спасаясь от пьяного хозяина, потерпевшая женщина выскочила без обуви на улицу и добежала до соседнего дома. Соседи и вызвали полицию.

После приезда сотрудников нападавший заперся в доме и сжёг скалку в печи. Но затем открыл дверь и сдался.

Раненых мужчину и женщину отвезли в больницу, где сейчас оказывают необходимую врачебную помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».

- В ходе проведённого допроса задержанный дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Ему уже предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. 
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