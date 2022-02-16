В Бурятии пару жестоко избили на праздновании Дня святого Валентина

Две пары собрались отметить День влюблённых, но всё едва не окончилось убийством



Кровавым выдался День святого Валентина для двух жителей села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии.



В ночь на 15 февраля в больницу были госпитализированы 37-летняя женщина и её 34-летний сожитель. У обоих были многочисленные тяжёлые травмы головы. Как выяснилось, убить их пытался 44-летний приятель во время празднования Дня святого Валентина.



По данным следствия, вечером 14 февраля житель Саган-Нура и его сожительница позвали к себе в гости на дачу знакомую пару, чтобы вместе отметить День влюблённых. Во время застолья хозяин дома выпил около девяти литров крепкого пива. Сильно опьянев, он ни с того ни с сего поколотил свою сожительницу.



Затем пьяный мужчина неожиданно схватил деревянную скалку и напал с ней на гостей. Он стал наносить им удары по голове и телу.



Спасаясь от пьяного хозяина, потерпевшая женщина выскочила без обуви на улицу и добежала до соседнего дома. Соседи и вызвали полицию.



После приезда сотрудников нападавший заперся в доме и сжёг скалку в печи. Но затем открыл дверь и сдался.



Раненых мужчину и женщину отвезли в больницу, где сейчас оказывают необходимую врачебную помощь.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».



- В ходе проведённого допроса задержанный дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Ему уже предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

