Жителя Бурятии осудили за незаконное хранение боеприпасов

Мужчине вынесли приговор



Сотрудники УФСБ в рамках борьбы с незаконным оборотом вооружения и боеприпасов задержали жителя Бурятии. Он приобрёл и хранил боеприпасы, не имея на это разрешения.



- Задержанный нарушил установленный федеральным законом «Об оружии» порядок оборота боеприпасов, не имел законного права на приобретение, хранение, ношение боеприпасов, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.



Северобайкальским городским судом мужчина был признан виновным. Ему назначен один год лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

