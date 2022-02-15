Мужчине вынесли приговор
Сотрудники УФСБ в рамках борьбы с незаконным оборотом вооружения и боеприпасов задержали жителя Бурятии. Он приобрёл и хранил боеприпасы, не имея на это разрешения.
- Задержанный нарушил установленный федеральным законом «Об оружии» порядок оборота боеприпасов, не имел законного права на приобретение, хранение, ношение боеприпасов, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
Северобайкальским городским судом мужчина был признан виновным. Ему назначен один год лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
Жителя Бурятии осудили за незаконное хранение боеприпасов
Происшествия, Фото:
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