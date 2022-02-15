В Бурятии наглая пассажирка сбежала от таксиста через огороды

Девушка обманула таксиста, который вёз из одного района в другой



4 февраля в полицию Бичурского района с заявлением о мошенничестве обратился водитель службы такси, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина рассказал, что накануне вечером ему поступила заявка от жительницы села Ташелан Заиграевского района. Девушка просила увезти её до Бичуры. Водитель выставил тариф в пять тысяч рублей, на что пассажирка согласилась.



По приезду в Бичуру девушка попросила водителя подождать несколько минут, пока она вынесет из дома наличные. Подождав немного, мужчина пошёл искать пассажирку. Так он обнаружил, что дом куда он её привез, нежилой, а девушка скрылась через огороды.



Оперативники уголовного розыска районного отдела полиции разыскали хитрую девушку, ей 20 лет.



Задержанная рассказала полицейским, что приехала в Бичуру для встречи с подругой, с которой лично не знакома, но переписывается около двух лет в социальной сети.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе дознания подозреваемая раскаялась и пообещала возместить причинённый ущерб.





