В Бурятии наглая пассажирка сбежала от таксиста через огороды

Девушка обманула таксиста, который вёз из одного района в другой
4 февраля в полицию Бичурского района с заявлением о мошенничестве обратился водитель службы такси, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина рассказал, что накануне вечером ему поступила заявка от жительницы села Ташелан Заиграевского района. Девушка просила увезти её до Бичуры. Водитель выставил тариф в пять тысяч рублей, на что пассажирка согласилась.
По приезду в Бичуру девушка попросила водителя подождать несколько минут, пока она вынесет из дома наличные. Подождав немного, мужчина пошёл искать пассажирку. Так он обнаружил, что дом куда он её привез, нежилой, а девушка скрылась через огороды.
Оперативники уголовного розыска районного отдела полиции разыскали хитрую девушку, ей 20 лет.
Задержанная рассказала полицейским, что приехала в Бичуру для встречи с подругой, с которой лично не знакома, но переписывается около двух лет в социальной сети.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе дознания подозреваемая раскаялась и пообещала возместить причинённый ущерб.
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Происшествия, Фото:
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