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В Бурятии наглая пассажирка сбежала от таксиста через огороды

В Бурятии наглая пассажирка сбежала от таксиста через огороды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка обманула таксиста, который вёз из одного района в другой

4 февраля в полицию Бичурского района с заявлением о мошенничестве обратился водитель службы такси, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина рассказал, что накануне вечером ему поступила заявка от жительницы села Ташелан Заиграевского района. Девушка просила увезти её до Бичуры. Водитель выставил тариф в пять тысяч рублей, на что пассажирка согласилась.

По приезду в Бичуру девушка попросила водителя подождать несколько минут, пока она вынесет из дома наличные. Подождав немного, мужчина пошёл искать пассажирку. Так он обнаружил, что дом куда он её привез, нежилой, а девушка скрылась через огороды.

Оперативники уголовного розыска районного отдела полиции разыскали хитрую девушку, ей 20 лет.

Задержанная рассказала полицейским, что приехала в Бичуру для встречи с подругой, с которой лично не знакома, но переписывается около двух лет в социальной сети.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе дознания подозреваемая раскаялась и пообещала возместить причинённый ущерб.


мошенничество такси

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