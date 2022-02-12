Инциденты произошли в районе Элеватора
В пятницу, 11 февраля, в Улан-Удэ зафиксировано сразу два схода трамваем с рельсов.
В 12.15 часов первый инцидент произошёл в районе Элеватора с трамваем №8. Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 4, 7 со стороны Элеватора в сторону проспекта 50 лет Октября.
Движение восстановили в 12.56 часов. Простой составил 41 минуту.
В 16.32 часов с рельсов сошёл трамвай маршрута № 1, и тоже в районе Элеватора. Пришлось закрыть движение трамваев маршрутов № 4, 7 со стороны Элеватора в сторону проспекта 50 лет Октября.
На этот раз простой составил 32 минуты.
Отметим, главным способом борьбы со сходом вагонов с рельсов является капитальный ремонт путей. Чем дольше не происходит ремонта, тем больше изнашиваются шпалы. В 2021 году, по данным МУП «Управление трамвая», в городе на средства единой дальневосточной субсидии капитально отремонтировали 2,5 км трамвайных путей на четырёх участках: ул. Чертенкова (от ул. Ю.Коммунара до ул. Сенчихина), ул. Балтахинова (подход к Удинскому мосту со стороны ул. Балтахинова), ул. Ключевская (от ул. Сахьяновой до улицы Лебедева), ул. Сахьяновой (от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой). Всего было затрачено 94 млн рублей.
В Улан-Удэ с рельсов дважды сходили трамваи
Происшествия, Фото:
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