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В Улан-Удэ с рельсов дважды сходили трамваи

В Улан-Удэ с рельсов дважды сходили трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инциденты произошли в районе Элеватора

В пятницу, 11 февраля, в Улан-Удэ зафиксировано сразу два схода трамваем с рельсов.

В 12.15 часов первый инцидент произошёл в районе Элеватора с трамваем №8. Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 4, 7 со стороны Элеватора в сторону проспекта 50 лет Октября.

Движение восстановили в 12.56 часов. Простой составил 41 минуту.

В 16.32 часов с рельсов сошёл трамвай маршрута № 1, и тоже в районе Элеватора. Пришлось закрыть движение трамваев маршрутов № 4, 7 со стороны Элеватора в сторону проспекта 50 лет Октября.

На этот раз простой составил 32 минуты.

Отметим, главным способом борьбы со сходом вагонов с рельсов является капитальный ремонт путей. Чем дольше не происходит ремонта, тем больше изнашиваются шпалы. В 2021 году, по данным МУП «Управление трамвая», в городе на средства единой дальневосточной субсидии капитально отремонтировали 2,5 км трамвайных путей на четырёх участках: ул. Чертенкова (от ул. Ю.Коммунара до ул. Сенчихина), ул. Балтахинова (подход к Удинскому мосту со стороны ул. Балтахинова), ул. Ключевская (от ул. Сахьяновой до улицы Лебедева), ул. Сахьяновой (от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой). Всего было затрачено 94 млн рублей. 
сход с рельсов трамвай

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