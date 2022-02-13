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В Бурятии при пожаре погибла женщина

В Бурятии при пожаре погибла женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл днём

Сегодня днём в селе Тресково Кабанского района произошло возгорание в жилом доме.

К ликвидации возгорания были привлечены пожарные 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии и ведомственная пожарная охрана ПЧ БРО ВДПО посёлка Селенгинск.

Когда пожарные прибыли на место, дом был сильно задымлён, в комнате тлел диван. В результате пожара погибла 44-летняя хозяйка, огнём повреждены полы на площади 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара могла послужить неосторожность при курении, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пожар

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