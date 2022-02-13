В Бурятии при пожаре погибла женщина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл днём



Сегодня днём в селе Тресково Кабанского района произошло возгорание в жилом доме.



К ликвидации возгорания были привлечены пожарные 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии и ведомственная пожарная охрана ПЧ БРО ВДПО посёлка Селенгинск.



Когда пожарные прибыли на место, дом был сильно задымлён, в комнате тлел диван. В результате пожара погибла 44-летняя хозяйка, огнём повреждены полы на площади 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара могла послужить неосторожность при курении, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

