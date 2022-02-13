Пожар произошёл днём
Сегодня днём в селе Тресково Кабанского района произошло возгорание в жилом доме.
К ликвидации возгорания были привлечены пожарные 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии и ведомственная пожарная охрана ПЧ БРО ВДПО посёлка Селенгинск.
Когда пожарные прибыли на место, дом был сильно задымлён, в комнате тлел диван. В результате пожара погибла 44-летняя хозяйка, огнём повреждены полы на площади 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара могла послужить неосторожность при курении, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии при пожаре погибла женщина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 13.02.2022
Мальчика госпитализировали
Мужчина представлялся полицейским и похитил у своих жертв почти 300 тысяч рублей
Утечка произошла в 105 микрорайоне
С легковушки буквально сорвало переднюю часть
Преступник объявлен в розыск
Пожар произошёл ночью
Двухэтажный дом сгорел дотла
Инциденты произошли в районе Элеватора
Парень решил прихватить рабочий инвентарь после увольнения
Женщина стащила барсетку посетителя кафе
Мужчина расправлялся с родителями, когда был пьян
У мужчины не было соответствующих водительских прав
Их эвакуировали через окно по лестнице
Закладками занимается молодёжь
Выяснилось, что собак в парках подкармливают горожане