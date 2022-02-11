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На пожаре в Улан-Удэ спасли 15 человек

На пожаре в Улан-Удэ спасли 15 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Причиной возгорания стала детская шалость

Вчера, 10 февраля, в 16:05 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о задымлении квартиры в четырёхэтажном доме на улице Родины в Улан-Удэ. На место были незамедлительно направлены пожарные расчёты.

На момент прибытия первого подразделения из подъезда и окон квартиры на первом этаже шёл дым, жильцы просили о помощи. Пожарные спасли с четвёртого этажа 14 человек, надев на них спасательные устройства и выведя сквозь дым. Из них пять детей. Также один человек был спасён по автолестнице. 


В результате пожара в квартире в комнате выгорели стена, пол, мебель и личные вещи на площади 12 квадратных метров, квартира была закопчена полностью на общей площади 30 квадратных метров.

20 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать горение.

Причина пожара – шалость детей с огнём.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 18 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.




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