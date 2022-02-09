Пожар был не крупным
В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили о пожарах, которые произошли в Бурятии накануне. Так, 8 февраля, в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района загорелся забор на территории частного дома.
- На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около четырёх минут. Распространения огня на строения не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вероятной причиной пожара назван поджог. Кто его совершил, пока не установлено.
Также вчера днём в селе Подлопатки Мухоршибирского района на территории частного подворья загорелся тепляк. Огонь повредил личные вещи внутри, а также стены.
Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.
В Бурятии неизвестные подожгли забор
Происшествия, Фото:
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