В Бурятии неизвестные подожгли забор

Пожар был не крупным



В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили о пожарах, которые произошли в Бурятии накануне. Так, 8 февраля, в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района загорелся забор на территории частного дома.



- На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около четырёх минут. Распространения огня на строения не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Вероятной причиной пожара назван поджог. Кто его совершил, пока не установлено.



Также вчера днём в селе Подлопатки Мухоршибирского района на территории частного подворья загорелся тепляк. Огонь повредил личные вещи внутри, а также стены.



Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.



