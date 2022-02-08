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В Улан-Удэ будут судить опекуншу, которая резала и жгла руки детям

В Улан-Удэ будут судить опекуншу, которая резала и жгла руки детям
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Истязательница пыталась отрубить одной из девочек пальцы

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины, истязавшей приёмных дочек.

Женщина с мужем живут в Улан-Удэ. Её супруг взял под опеку на возмездной основе трёх несовершеннолетних девочек, и они вместе занимались их воспитанием. Однако у женщины тёплые отношения с детьми не сложились. Наоборот, со временем она стала испытывать к ним неприязнь, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

С сентября 2020-го по июль 2021 года женщина издевалась над приёмными детьми. За мелкие провинности она периодически била двух маленьких сестёр – им тогда было шесть и восемь лет. Кроме физического, она применяла также психическое насилие, пришли к выводу следователи.

Однажды в наказание за провинность при помощи зажигалки открытым пламенем истязательница причинила девочкам ожоги ладоней и пальцев рук.

Кроме того, она нанесла одной из девочек удар металлической кочергой по плечу, сломав ей правую ключицу. А спустя некоторое время пыталась кухонным ножом отрубить пальцы девочке.

Как сообщал «Байкал-Daily», тогда преступления и вскрылись. Девочка получила резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки. Так как кровь не останавливалась, опекунша повезла ребёнка в больницу. Во время осмотра врач обнаружил на теле девочки ссадины и кровоподтёки. Кроме того, восьмилетняя девочка весила всего 16 кг, она была испугана и замкнута.

Сперва девочка, вероятно, из страха, сперва сказала, что травму руки получила, упав на косу. Впрочем, вскоре и выяснилась жуткая картина издевательств на ребёнком и её младшей сестрёнкой.

На опекуншу возбудили уголовные дела по статьям «Истязание двух заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, а также в материальной или иной зависимости от виновного» и «Умышленное причинение с особой жестокостью средней тяжести вреда здоровью малолетнему, находящемуся в беспомощном состоянии с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В ходе предварительного следствия обвиняемая содержалась под стражей.

 
- В настоящее время в ходе проведённого расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении.


истязание умышленное причинение среднего вреда здоровью

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