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В Бурятии будут судить пенсионера, зарубившего гостя топором

В Бурятии будут судить пенсионера, зарубившего гостя топором
Происшествия,  Фото:pexels.com
Убийца дождался на месте следственно-оперативную группу

В Иволгинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летнего пенсионера, обвиняемого в убийстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла в ноябре 2021 года в селе Оронгой. По данным следствия, обвиняемый жил в доме у односельчанина. В тот день в гости пришли знакомые мужчина и его сожительница, работавшие на овощной ферме неподалёку. Компания стала распивать алкоголь.
 
Следующим вечером пьяные пенсионер и гость поссорились. Тогда обвиняемый схватил топор и нанёс обухом и лезвием несколько ударов по голове, в шею и бедро мужчины. Травмированный мужчина скончался на месте.

Позже с работы вернулся хозяин дома, который не принимал участия в застолье. Он вызвал «скорую» и полицию.

Пенсионер не пытался скрыться и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
убийство

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