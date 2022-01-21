В Бурятии будут судить пенсионера, зарубившего гостя топором



Следующим вечером пьяные пенсионер и гость поссорились. Тогда обвиняемый схватил топор и нанёс обухом и лезвием несколько ударов по голове, в шею и бедро мужчины. Травмированный мужчина скончался на месте.



Позже с работы вернулся хозяин дома, который не принимал участия в застолье. Он вызвал «скорую» и полицию.



Пенсионер не пытался скрыться и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.



- В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В Иволгинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летнего пенсионера, обвиняемого в убийстве.Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла в ноябре 2021 года в селе Оронгой . По данным следствия, обвиняемый жил в доме у односельчанина. В тот день в гости пришли знакомые мужчина и его сожительница, работавшие на овощной ферме неподалёку. Компания стала распивать алкоголь.