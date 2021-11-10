Убийца не пытался скрыться и дождался следователей
Вечером 9 ноября в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии был убит 49-летний мужчина, получивший удары топором по голове.
Подозреваемый в убийстве установлен – это 65-летний местный житель, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, подозреваемый пенсионер прежде бездомным, но его приютил в своём доме житель Оронгоя. 8 ноября к ним в гости пришли знакомые мужчина со своей сожительницей, работавшие на расположенной рядом овощной ферме. Вместе они стали распивать алкоголь. Пьянка продолжилась и на следующий день. В итоге вечером 9 ноября сильно пьяные пенсионер и гость поссорились.
Пожилой мужчина схватил топор и нанёс им несколько ударов по голове собутыльника, убив на месте.
Пенсионер не пытался скрыться и оставался в доме до приезда участников следственно-оперативной группы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Жителя Бурятии зарубили топором
Происшествия, Фото:
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