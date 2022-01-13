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Двух улан-удэнцев задержали во время передачи гашиша

Двух улан-удэнцев задержали во время передачи гашиша
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Оперативники наркоконтроля изъяли крупную партию гашиша

В Улан-Удэ оперативники наркоконтроля пресекли сбыт наркотиков каннабисной группы в крупном размере, сообщили в МВД по Бурятии.

26-летний и 46-летний улан-удэнцы познакомились в компании общих знакомых в декабре прошлого года. В новогодние праздники младший из них собрал в Бичурском районе марихуану и изготовил гашиш.

10 января молодой человек назначил встречу своему приятелю, чтобы передать ему гашиш для дальнейшего сбыта другим людям.

- Во время передачи наркотика злоумышленники были задержаны полицейскими. В салоне автомобиля одного из них обнаружено и изъято более 300 граммов гашиша, - сообщили в МВД по Бурятии.

Задержанные отказались от медицинского освидетельствования, в связи с чем привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.

Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 20 лет. 


наркотики

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