Двух улан-удэнцев задержали во время передачи гашиша





Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 20 лет.







В Улан-Удэ оперативники наркоконтроля пресекли сбыт наркотиков каннабисной группы в крупном размере, сообщили в МВД по Бурятии.26-летний и 46-летний улан-удэнцы познакомились в компании общих знакомых в декабре прошлого года. В новогодние праздники младший из них собрал в Бичурском районе марихуану и изготовил гашиш.10 января молодой человек назначил встречу своему приятелю, чтобы передать ему гашиш для дальнейшего сбыта другим людям.- Во время передачи наркотика злоумышленники были задержаны полицейскими. В салоне автомобиля одного из них обнаружено и изъято более 300 граммов гашиша, - сообщили в МВД по Бурятии.Задержанные отказались от медицинского освидетельствования, в связи с чем привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.