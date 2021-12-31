В Хилокском районе сотрудники полиции установили подозреваемую в мошенничестве
В Хилокском районе Забайкальского края от работника кредитной организации поступила информация о хищении денежных средств поступила. Она рассказала, что в неизвестные оформили кредит на умершего человека и похитили 207752 рубля.
В результате предпринятых мер сотрудники полиции установили, что к хищению причастна супруга умершего, которая, испытывая финансовые трудности, сделала онлайн заявку, ввела паспортные данные мужа и оформила кредит. Денежные средства были перечислены на карту её знакомой, после чего обналичены.
В отношении жительницы Хилокского района возбуждено уголовное дело. За хищение денежных средств с банковского счёта законодательством предусмотрено до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Жительница Забайкалья оформила кредит на умершего мужа
Происшествия, Фото:
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