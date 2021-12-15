Любителей конопли задержали росгвардейцы
Очевидцы сообщили в полицию о том, что в селе Тарбагатай подозрительные люди собирают в поле коноплю.
Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на остановке общественного транспорта обнаружили двух молодых людей с полиэтиленовыми пакетами. Парней остановили для досмотра, а в пакете нашли коноплю.
- Граждане были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. У 26-летнего и 18-летнего задержанных в пакетах находилась конопля общей массой более 300 граммов, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела.
В Бурятии сборщиков конопли поймали благодаря очевидцам
Происшествия, Фото:
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