В Бурятии сборщиков конопли поймали благодаря очевидцам

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Любителей конопли задержали росгвардейцы



Очевидцы сообщили в полицию о том, что в селе Тарбагатай подозрительные люди собирают в поле коноплю.



Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на остановке общественного транспорта обнаружили двух молодых людей с полиэтиленовыми пакетами. Парней остановили для досмотра, а в пакете нашли коноплю.



- Граждане были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. У 26-летнего и 18-летнего задержанных в пакетах находилась конопля общей массой более 300 граммов, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела.







